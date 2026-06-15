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В Красноярском крае двое туристов заблудились во время похода на Борус

Спасатели отыскали в горной тайге заблудившихся в окрестностях Боруса туристов.

Источник: Комсомольская правда

13 июня в окрестностях хребта Борус в Шушенском округе заблудились двое туристов. Эта горная гряда на юге региона, напомним, окружена тайгой и курумником. 15 июня в краевом учреждении «Спасатель» поделились подробностями этого случая.

Оказавшись в зоне связи, походники смогли позвонить в экстренные службы и попросить помощь. Поисково-спасательная операция затянулась на несколько часов, в том числе она проходила ночью. Специалисты Шушенской спасательной станции обследовали более 12 километров леса. К полудню 14 июня пропавших мужчин нашли и вывели к дороге. Медицинская помощь им не потребовалась.

Этот случай показывает, как важно готовиться, когда собираешься в поход. Важно не только иметь соответствующую экипировку, изучить маршрут и иметь с собой компасы и навигаторы. Туристические группы и путешественники-одиночки должны перед выходом на маршрут зарегистрироваться в местных органах МЧС. Это бесплатно. Такая регистрация помогает отслеживать, где находится группа, контролировать ее передвижение, вовремя организовать поиски и помощь в чрезвычайной ситуации, а также наладить обмен информацией между разными спасательными подразделениями.

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