В Красноярском крае двое туристов заблудились во время похода на Борус

Этот случай показывает, как важно готовиться, когда собираешься в поход. Важно не только иметь соответствующую экипировку, изучить маршрут и иметь с собой компасы и навигаторы. Туристические группы и путешественники-одиночки должны перед выходом на маршрут зарегистрироваться в местных органах МЧС. Это бесплатно. Такая регистрация помогает отслеживать, где находится группа, контролировать ее передвижение, вовремя организовать поиски и помощь в чрезвычайной ситуации, а также наладить обмен информацией между разными спасательными подразделениями.