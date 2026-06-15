Суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска за подготовку теракта

По данным суда, женщина привлекла двоих своих знакомых к подготовке поджога и взрыва на объекте, который она выбрала сама. Фигурантка также самостоятельно научилась изготовлению взрывчатки и зажигательных устройств. После этого она была задержана сотрудниками УФСБ по Хабаровскому краю.