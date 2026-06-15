Три чеха погибли при столкновении катамарана и яхты в Хорватии

Ранее Life.ru писал, что в США произошла серьёзная транспортная катастрофа — легкомоторный самолёт с 11 парашютистами и пилотом рухнул в Миссури недалеко от города Батлер. Воздушное судно только взлетело из местного аэропорта, после чего неожиданно изменило курс и упало рядом с шоссе. Все 12 человек, находившиеся на борту, погибли.