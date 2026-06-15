На акции против саммита G7 в Женеве вспыхнули беспорядки

Марш под лозунгом «No G7» привлек более 20 тысяч участников, среди которых были представители различных политических течений. Участники демонстрации держали плакаты с надписями, выражающими неприятие деятельности «Большой семерки».
В ряде районов города были зафиксированы акты вандализма, включая поджог автомобиля марки Tesla и повреждение имущества банка.
Позднее группы протестующих стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и пиротехникой. В ответ правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и водометы.
Ранее сообщалось, что полицейские также применили водометы для разгона антимигрантских протестов в Ирландии.
Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.Читать дальше