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На акции против саммита G7 в Женеве вспыхнули беспорядки

Участники акции против саммита G7 в Женеве забросали полицейских камнями и бутылками.

Источник: Аргументы и факты

В ходе масштабной акции в Женеве, организованной в знак протеста против саммита G7, произошли столкновения с полицией, сообщает Tribune de Genève.

Марш под лозунгом «No G7» привлек более 20 тысяч участников, среди которых были представители различных политических течений. Участники демонстрации держали плакаты с надписями, выражающими неприятие деятельности «Большой семерки».

В ряде районов города были зафиксированы акты вандализма, включая поджог автомобиля марки Tesla и повреждение имущества банка.

Позднее группы протестующих стали забрасывать полицейских камнями, бутылками и пиротехникой. В ответ правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и водометы.

Ранее сообщалось, что полицейские также применили водометы для разгона антимигрантских протестов в Ирландии.

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