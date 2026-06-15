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Росавиация открыла аэропорт Волгограда после пятичасовой остановки

В Волгограде Росавиация сняла запрет на использование воздушного пространства региона гражданскими воздушными судами. С.

В Волгограде Росавиация сняла запрет на использование воздушного пространства региона гражданскими воздушными судами. С 4:41 15 июня местная воздушная гавань функционирует в обычном режиме.

— В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в пресс-службе федерального авиационного агентства.

Отметим, запрет действовал порядка пяти с половиной часов. Он был введён в 23:11 14 июня на фоне очередной попытки киевского режима нанести удар по гражданской инфраструктуре регионов России. С 20:22 и по текущий момент в Волгоградской области продолжает действовать беспилотная опасность.

Фото из архива ИА «Высота 102».