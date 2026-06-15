Росавиация открыла аэропорт Волгограда после пятичасовой остановки

Отметим, запрет действовал порядка пяти с половиной часов. Он был введён в 23:11 14 июня на фоне очередной попытки киевского режима нанести удар по гражданской инфраструктуре регионов России. С 20:22 и по текущий момент в Волгоградской области продолжает действовать беспилотная опасность.