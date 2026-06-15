Вечером 12 июня на Ленинской улице в селе Рощино Красноармейского муниципального округа произошло смертельное ДТП. 15-летний мальчик, находясь за рулем мотоцикла Suzuki Bandi, врезался в Nissan Bluebird, которым управлял 52-летний водитель. От полученных травм подросток скончался в карете скорой помощи. Прокуратура проверит два главных вопроса: законность передачи мотоцикла несовершеннолетнему и эффективность профилактики детского травматизма в районе. Источник: прокуратура Приморского края.
Смерть за рулем в 15 лет: парень разбился на мотоцикле в Приморском крае
Вечером 12 июня на Ленинской улице в селе Рощино Красноармейского муниципального округа произошло смертельное ДТП. 15-летний мальчик, находясь за рулем мотоцикла Suzuki Bandi, врезался в Nissan Bluebird, которым управлял 52-летний водитель. От полученных травм подросток скончался в карете скорой помощи. Прокуратура проверит два главных вопроса: законность передачи мотоцикла несовершеннолетнему и эффективность профилактики детского травматизма в.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше