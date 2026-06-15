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Житель Хабаровского края лишился автомобиля за пьяное вождение

«Тойота Филдер» конфискован в доход государства.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске 50-летний местный житель осужден за пьяное вождение, его «Тойота Филдер» конфискован в доход государства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сотрудники ДПС остановили водителя в феврале с признаками опьянения. Выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. На этот раз он предстал перед судом.

— Суд признал подсудимого виновным в повторном управлении автомобилем водителем в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Он приговорен к 60 часам обязательных работ и лишен водительских прав на 2 года, автомобиль конфискован, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Напомним, ранее комсомольчанин лишился свободы и Mitsubishi Pajero за пьяное вождение.