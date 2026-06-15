ВККС рассмотрит дела о взяточничестве в отношении судьи и экс-судьи из Приангарья

Напомним, в Иркутской области правоохранители завершили расследование уголовных дел в отношении четверых сотрудников структурных подразделений ОАО «РЖД». Фигурантов обвиняют во взяточничестве на общую сумму 88 млн рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем прокуратурой утверждены обвинительные заключения. Материалы четырех уголовных дел направят в суд для рассмотрения по существу.