ВККС рассмотрит дела о взяточничестве в отношении судьи и экс-судьи из Приангарья

IrkutskMedia, 15 июня. Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) на внеочередном заседании 18 июня рассмотрит представления председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел в отношении действующей судьи и судьи в отставке из Иркутской области. Об этом сообщается в предварительной повестке заседания, опубликованной на сайте ВККС.
Речь идет о судье Арбитражного суда Иркутской области Елене Рукавишниковой. Следственный комитет просит дать согласие на привлечение ее в качестве обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки либо посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
Кроме того, коллегия рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Иркутской области Наталии Поздняковой. Ее предполагается привлечь к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).
Иные обстоятельства предполагаемых преступлений в опубликованных материалах не раскрываются.
Напомним, в Иркутской области правоохранители завершили расследование уголовных дел в отношении четверых сотрудников структурных подразделений ОАО «РЖД». Фигурантов обвиняют во взяточничестве на общую сумму 88 млн рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем прокуратурой утверждены обвинительные заключения. Материалы четырех уголовных дел направят в суд для рассмотрения по существу.