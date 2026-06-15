В Самаре из горящей пятиэтажки спасли семь человек

Крупный пожар произошёл в пятиэтажном жилом доме в Самаре, площадь которого составила 300 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Огонь охватил квартиры со второго по четвёртый этаж в первом подъезде. Для тушения пожара были задействованы 119 специалистов и 35 единиц техники. Огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение.
Они также спасли семь человек. Пятерых пострадавших, включая двоих детей, направили на медицинский осмотр в больницу. Для обогрева жильцов городские власти выделили автобус и подготовили пункт временного размещения.
Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник проинформировал, что, по предварительным данным, жертвами случившегося стали два человека.
Напомним, 10 июня стало известно, что трое детей погибли в результате пожара в частном одноэтажном доме в Салаватском районе Башкирии. Пожар локализовали на площади 36 квадратных метров.