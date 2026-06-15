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125 тыс. доз «синтетики»: МВД «накрыло» нарколабораторию близ Алматы

В МВД заявили о ликвидировании нарколаборатории в доме в Алматинской области, благодаря чему было предотвращено распространение 125 тыс. доз синтетики, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

По данным информационного портала МВД, полицейские нанесли серьезный удар по наркобизнесу. В Алматинской области ликвидирована подпольная нарколаборатория, действовавшая в Карасайском районе.

29-летний гражданин приобрел частный дом для незаконного производства синтетических наркотиков. Поставка оборудования и реагентов координировалась через теневой сегмент интернета.

В ходе обыска изъято более 28 килограммов α-PVP, 880 литров прекурсоров и специализированное лабораторное оборудование. Готовая синтетика была первой партией наркотиков, эквивалентной 125 тыс. разовым дозам.

Полицейские предотвратили попадание наркотиков в незаконный оборот, что предотвратило вовлечение тысяч потребителей и нанесение ущерба здоровью населения. Пресечена деятельность центра снабжения синтетическими наркотиками в Алматинской области, угрожавшего гражданам и криминогенной обстановке.

Заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Ельдар Абдикенов сообщил, что проводится досудебное расследование по статье 297−1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.