Жители Башкирии перевели мошенникам почти 1,4 млн рублей

Так, 72-летней уфимке два дня подряд звонили через популярный мессенджер, представляясь сотрудниками «Госуслуг» и правоохранительных органов. Неизвестные под предлогом сохранения средств и предотвращения мошеннических действий убедили пожилую горожанку перевести 700 тысяч рублей на указанные банковские счета.
56-летний житель Стерлитамака также общался с мошенниками, которые представились сотрудниками банковского учреждения и правоохранительных органов, и под предлогом взлома «Госуслуг», предотвращения мошеннических действий, декларирования и сохранения денежных средств совершили хищение 690 тысяч рублей. Мужчина перевел средства на указанные счета.
По двум фактам возбуждены уголовные дела. Полиция призывает быть бдительными и не переводить средства незнакомцам.