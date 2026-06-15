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Жители Башкирии перевели мошенникам почти 1,4 млн рублей

Жители Башкирии лишились крупной суммы денег, поверив мошенникам. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, 72-летней уфимке два дня подряд звонили через популярный мессенджер, представляясь сотрудниками «Госуслуг» и правоохранительных органов. Неизвестные под предлогом сохранения средств и предотвращения мошеннических действий убедили пожилую горожанку перевести 700 тысяч рублей на указанные банковские счета.

56-летний житель Стерлитамака также общался с мошенниками, которые представились сотрудниками банковского учреждения и правоохранительных органов, и под предлогом взлома «Госуслуг», предотвращения мошеннических действий, декларирования и сохранения денежных средств совершили хищение 690 тысяч рублей. Мужчина перевел средства на указанные счета.

По двум фактам возбуждены уголовные дела. Полиция призывает быть бдительными и не переводить средства незнакомцам.