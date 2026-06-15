Жители Башкирии перевели мошенникам почти 1,4 млн рублей

56-летний житель Стерлитамака также общался с мошенниками, которые представились сотрудниками банковского учреждения и правоохранительных органов, и под предлогом взлома «Госуслуг», предотвращения мошеннических действий, декларирования и сохранения денежных средств совершили хищение 690 тысяч рублей. Мужчина перевел средства на указанные счета.