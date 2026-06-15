«В 50 км, где и не искали»: Неожиданную версию пропажи Усольцевых назвал охотник

Опытный красноярский охотник Виктор Маягачев считает, что Усольцевы сошли с тропы и, не имея при себе средств для навигации, заблудились. В результате семья «могла уйти на 50 км, в то место, которое пока не охвачено поисками».
По его словам, Усольцевых, с большой вероятностью, никогда не найдут, так как обитающие в тех местах «хищники от туристов уже ничего не оставили».
Попасть в беду в сибирской тайге без средств для навигации достаточно легко, говорят опытные туристы и охотники.
«Всем, кто отправляется в лес, тайгу, даже ненадолго, даже по проверенной тропе, нужно брать с собой средства навигации», — подчеркнул в беседе с aif.ru Виктор Маягачев.
Он добавил, что глава семьи «очень легкомысленно отнесся к походу», хотя и был опытным туристом. Усольцев не учел, что есть вероятность сойти с тропы.
Охотник считает, что гибель Усольцевых из-за встречи с хищником — маловероятна. Двое взрослых, ребенок и собака — такое количество людей скорее напугает самого зверя.
Напомним, что Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной и собакой отправились прошлой осенью в поход в районе поселка Кутурчин и пропали.
Очевидцы, видевшие семью перед исчезновением, говорят, что Усольцевы были легко одеты — днем 28 сентября было тепло. Однако уже к вечеру погода резко испортилась: неожиданно пошел снег, а температура резко упала.
Версия о несчастном случае остается основной, по данным СК.