Перенесли полет на завтра: в Челябинске задерживаются авиарейсы в Москву и Сочи

В расписании полетов в челябинском аэропорту 15 июня снова сбои. Несколько рейсов опаздывают, а два отменены.
Позже намеченного срока в Челябинск прибывают самолеты из Москвы и Сочи. Рейс из столицы с посадкой в 5:05 не состоялся.
В обратную сторону самолеты также отправятся с задержками. Один рейс в Москву перенесен с 5:05 на 9:55, второй — с 6:30 на 11:25. Вылет в столицу в 6:05 отменен.
Рейс в Сочи, который по расписанию должен был отправиться в 6:35, отложен до 15:05.
А другой сочинский рейс перенесли на следующий день. Вместо 15:45 15 июня самолет рассчитывают отправить в 8:50 16 июня.
Работу московских аэропортов и аэропорта Сочи в минувшие выходные ограничивала Росавиация ради обеспечения безопасности.