Хабаровская 60-летняя пенсионерка получила 19 лет колонии за подготовку теракта

Первый Восточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил 60-летнюю местную жительницу к 19 годам колонии общего режима за подготовку теракта. Об этом сообщила прокуратура Хабаровского края.
Суд установил, что пенсионерка нашла в городе объекты для поджога или взрыва и привлекла к совершению преступления двух знакомых. Она также прошла обучение изготовлению взрывчатки в домашних условиях и создала зажигательное устройство. Реализовать задуманное женщина не успела — ее задержали силовики.
— За совершение указанных преступлений судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.
Действия пенсионерки квалифицированы по статьям об участии в экстремистской и террористической организациях, склонении к теракту, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности и приготовлении к теракту.
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