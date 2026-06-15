Пенсионерка из Хабаровска получила 19 лет колонии за подготовку теракта

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, после отбытия основного срока её ждёт ограничение свободы ещё на 2 года. Дополнительным наказанием стал запрет на деятельность, связанную с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете, сроком на 3 года.