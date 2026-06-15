В Красноярске женщину эвакуировали со Столбов с травмой ноги

На длинных выходных 12−14 июня в нацпарке «Красноярские Столбы» потребовалась помощь пострадавшим во время прогулок туристам: от наложения фиксирующей повязки до удаления впившегося клеща.
В краевом учреждении «Спасатель» рассказали, что вечером 13 июня в районе центрального входа 48-летняя посетительница упала и повредила голеностоп. Ей потребовалась эвакуация. Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда помогли женщине добраться до ее машины, которая стояла у кордона «Лалетино».
Позже к тем же спасателям, которые дежурили на выдвижном посту возле центрального входа, подошла еще одна женщина и пожаловалась на плохое самочувствие. Спасатели отвезли 54-летнюю туристку на улицу Свердловскую и передали бригаде скорой помощи.
Кроме этого, в спасательный пост пришла женщина с ребенком. Ее девятилетний сын упал во время похода и получил ссадины и ушибы правой руки. Сотрудники отряда обработали мальчику рану, наложили повязку и оказали первую помощь.
Гостей национального парка призывают соблюдать осторожность: рассчитывать свои силы во время прогулок и смотреть за детьми, брать с собой и вовремя принимать лекарства, не забираться на скалы без подготовки и специального снаряжения.