Ночной пожар в Петербурге унёс жизнь мужчины

Мужчина погиб в результате пожара, произошедшего ночью в одной из квартир на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.
По информации ведомства, возгорание произошло в двухкомнатной квартире. Огонь вспыхнул в одной из комнат и распространился на площади около шести квадратных метров.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. После тушения было установлено, что в результате происшествия погиб мужчина.
Для борьбы с огнем были задействованы три единицы специальной техники и 15 сотрудников пожарно-спасательной службы.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о причинах возникновения пожара на данный момент не приводится.
После ликвидации возгорания специалистам предстоит провести необходимые проверки и установить все обстоятельства трагедии, включая источник возникновения огня и условия, при которых погибший находился в квартире в момент пожара.
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