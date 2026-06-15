Патологоанатом в Польше закопала в своем саду более 30 нерожденных детей

Инцидент произошел в деревне Луторыж, где во время обыска на территории, принадлежащей Магдалене Х., были обнаружены захороненные эмбрионы. По словам задержанной, во время пандемии COVID-19 она забирала материалы из медицинского учреждения для проведения самостоятельных научных исследований.