Патологоанатом в Польше закопала в своем саду более 30 нерожденных детей

В Польше полиция задержала патологоанатома, которая, по предварительным данным, закопала на своем приусадебном участке останки 32 человеческих эмбрионов.
Инцидент произошел в деревне Луторыж, где во время обыска на территории, принадлежащей Магдалене Х., были обнаружены захороненные эмбрионы. По словам задержанной, во время пандемии COVID-19 она забирала материалы из медицинского учреждения для проведения самостоятельных научных исследований.
В соответствии с действующим законодательством Польши, за подобные действия женщине может грозить тюремное заключение сроком до 12 лет.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отправили под стражу патологоанатома, ставшего фигурантом дела о нелегальной торговле органами умерших людей.