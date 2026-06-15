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Патологоанатом в Польше закопала в своем саду более 30 нерожденных детей

В Польше задержали патологоанатома, которая закопала на приусадебном участке останки 32 эмбрионов.

Источник: Аргументы и факты

В Польше полиция задержала патологоанатома, которая, по предварительным данным, закопала на своем приусадебном участке останки 32 человеческих эмбрионов.

Инцидент произошел в деревне Луторыж, где во время обыска на территории, принадлежащей Магдалене Х., были обнаружены захороненные эмбрионы. По словам задержанной, во время пандемии COVID-19 она забирала материалы из медицинского учреждения для проведения самостоятельных научных исследований.

В соответствии с действующим законодательством Польши, за подобные действия женщине может грозить тюремное заключение сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге отправили под стражу патологоанатома, ставшего фигурантом дела о нелегальной торговле органами умерших людей.