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Житель Камчатки получил 2,5 года за дискредитацию Армии РФ

Суд вынес приговор 41-летнему жителю Камчатки. Мужчина проведёт два с половиной года в колонии-поселении. Его признали виновным в публичной дискредитации Вооружённых сил России и разжигании межнациональной вражды. Об этом сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.

Следствие установило, что осуждённый публиковал в социальных сетях заведомо ложные сведения. Эти материалы подрывали доверие к армии и государственным органам. Также мужчина размещал сообщения, унижающие достоинство людей по национальному и языковому признакам. Уголовное дело расследовали при поддержке УФСБ по Тихоокеанскому флоту и краевого УМВД.

В ведомстве уточнили, что мужчину признали виновным по части 1 статьи 280.3 УК РФ (дискредитация использования ВС РФ) и пункту «а» части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Ранее в Мурманской области вынесли приговор четырём школьникам из Апатитов. По данным военного суда, подростки совершили несколько терактов по указанию неизвестного куратора, который обещал им деньги. Троим назначили 8 лет, 7 лет 6 месяцев и 6 лет в воспитательной колонии. Четвёртый фигурант к моменту приговора уже стал совершеннолетним. Ему дали 6 лет общего режима.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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