Житель Камчатки получил 2,5 года за дискредитацию Армии РФ

Ранее в Мурманской области вынесли приговор четырём школьникам из Апатитов. По данным военного суда, подростки совершили несколько терактов по указанию неизвестного куратора, который обещал им деньги. Троим назначили 8 лет, 7 лет 6 месяцев и 6 лет в воспитательной колонии. Четвёртый фигурант к моменту приговора уже стал совершеннолетним. Ему дали 6 лет общего режима.