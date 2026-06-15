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Суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея за нецензурную брань

В Москве сотрудницу Пушкинского музея оштрафовали за мат в адрес коллеги.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Московский суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея, которая выругалась нецензурной бранью в адрес коллеги, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них указано, что женщины работают в музее диспетчерами, меняют друг друга посменно. С начала года у них установились конфликтные отношения из-за передачи помещений после смены: порой они сдавались непроветренными и с мусором, отмечается в документах.

В конечном итоге одна сотрудница высказала в адрес другой оскорбления, в том числе нецензурного содержания, тирада попала на видео. Потерпевшая написала заявление, и на обидчицу составили протокол по статье КоАП «Оскорбление». Женщина признала вину.

Столичный суд оштрафовал ее на три тысячи рублей, заключается в материалах.

Расположенный в Москве Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина обладает одним из крупнейших в стране художественных собраний зарубежного искусства: около 700 тысяч произведений разных эпох.