Суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея за нецензурную брань

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Московский суд оштрафовал сотрудницу Пушкинского музея, которая выругалась нецензурной бранью в адрес коллеги, говорится в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них указано, что женщины работают в музее диспетчерами, меняют друг друга посменно. С начала года у них установились конфликтные отношения из-за передачи помещений после смены: порой они сдавались непроветренными и с мусором, отмечается в документах.
В конечном итоге одна сотрудница высказала в адрес другой оскорбления, в том числе нецензурного содержания, тирада попала на видео. Потерпевшая написала заявление, и на обидчицу составили протокол по статье КоАП «Оскорбление». Женщина признала вину.
Столичный суд оштрафовал ее на три тысячи рублей, заключается в материалах.
Расположенный в Москве Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина обладает одним из крупнейших в стране художественных собраний зарубежного искусства: около 700 тысяч произведений разных эпох.