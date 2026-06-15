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Ребенку возместят ущерб после падения с горки под Омском

Компенсация составит 200 тысяч рублей.

Источник: Freepik

Омский районный суд сообщает, что в декабре 2025 года восьмилетняя девочка с подругой гуляла на детской площадке, расположенной в селе Лузино.

"Решив прокатиться с горки, девочка поднялась на нее. Увидев, что на верхней площадке отсутствует несколько досок, решила спуститься обратно по лестнице, но поскользнулась и упала в дыру.

В результате падения девочка получила перелом нескольких позвонков, 10 дней находилась на стационарном лечении, затем несколько недель лечилась амбулаторно, вынуждена носить корсет в течение полугода, а также ограничена в физических нагрузках на длительное время", — говорится в релизе суда.

Прокуратура направила в суд иск к администрации Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Сообщается, что представитель администрации вину в данном происшествии не оспаривала и рассказала, что горка вскоре была отремонтирована.

В суде выяснилось, что горка находится на общественной территории, игровой комплекс находится на балансе администрации Лузинского сельского поселения, но горка, с которой упал ребенок, на балансе не числится.

«Суд пришел к выводу, что поскольку администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области не осуществила своевременную постановку горки на баланс, допустила ненадлежащее содержание горки, с которой произошло падение ребенка, именно администрация Лузинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области является надлежащим ответчиком», — сообщает суд.

Суд взыскал с администрации Лузинского сельского поселения в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также расходы на покупку корсета в размере 8 920 рублей 50 копеек.

Решение, как отмечается, не вступило в законную силу.