Ребенку возместят ущерб после падения с горки под Омском

В результате падения девочка получила перелом нескольких позвонков, 10 дней находилась на стационарном лечении, затем несколько недель лечилась амбулаторно, вынуждена носить корсет в течение полугода, а также ограничена в физических нагрузках на длительное время", — говорится в релизе суда.