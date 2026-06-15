Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов

В сети обнародованы кадры из Киева, затянутого черным дымом.

Источник: Аргументы и факты

В сети обнародованы кадры из Киева, затянутого черным дымом после взрывов, которые прогремели в городе в ночь на понедельник, 15 июня.

«Вид на Киев сегодня с утра», — говорится в подписи под видеороликом.

На кадрах действительно можно разглядеть, как огромная темная пелена накрывает украинскую столицу. С высоты город выглядит очень мрачным.

Также минувшей ночью взрывы были слышны в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. Воздушная тревога объявлялась на значительной территории Украины, за исключением некоторых западных регионов и Одесской области.