Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов

В сети обнародованы кадры из Киева, затянутого черным дымом после взрывов, которые прогремели в городе в ночь на понедельник, 15 июня.
«Вид на Киев сегодня с утра», — говорится в подписи под видеороликом.
На кадрах действительно можно разглядеть, как огромная темная пелена накрывает украинскую столицу. С высоты город выглядит очень мрачным.
Также минувшей ночью взрывы были слышны в Днепропетровске, Николаеве и Харькове. Воздушная тревога объявлялась на значительной территории Украины, за исключением некоторых западных регионов и Одесской области.