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Два моста повредили в Херсонской области во время атаки дронов ВСУ

Ночная атака Вооружённых сил Украины привела к повреждениям транспортной инфраструктуры Херсонской области. Пострадали мост возле Чонгара и переправа, соединяющая Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по этим объектам полностью остановили. Детали сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

«После массового налёта БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь повреждён мост возле Чонгара. Движение через АПП Джанкой полностью перекрыто», — указал он.

Удары также пришлись по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. Транспорт там не ходит. Специалисты пока не могут оценить степень разрушений из-за сохраняющейся угрозы новых атак беспилотников. Они начнут работу сразу, как только оперативные службы дадут добро.

В ночь на понедельник, 15 июня, российские средства противовоздушной обороны пресекли очередную попытку атаки на столичный регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы РФ.

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