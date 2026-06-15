Обвиняемого в убийстве 14-летнего подростка в Башкирии отправили в СИЗО

Суд по ходатайству следователя СК избрал 21-летнему жителю Туймазинского района меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемого в убийстве 14-летнего подростка взяли под стражу и этапировали в следственный изолятор. Там он пробудет минимум до 12 августа.
Как сообщает СК, днем 12 июня на улице Нефтяников в селе Кандры местный житель напал на выходившего из магазина с пакетом продуктов школьника. С целью ограбления мужчина несколько раз его ударил ножом, после чего скрылся с похищенным. Ребенок скончался на месте от полученных ранений. Нападавшего задержала полиция в тот же день.
Следователи и криминалисты проводят комплекс экспертиз, допрашивают свидетелей.
В ходе расследования действия фигуранта могут переквалифицировать на «убийство, сопряженное с разбоем».