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В Самаре при взрыве газа погиб человек, пострадали 12, включая двоих детей

В многоквартирном доме на улице 22 Партсъезда в Самаре произошёл хлопок газа с последующим возгоранием.

В многоквартирном доме на улице 22 Партсъезда в Самаре произошёл хлопок газа с последующим возгоранием. В результате пожара погиб один человек. Ещё 12 пострадали, среди них двое детей.

Двое пострадавших госпитализированы. Остальным десяти после осмотра медиками и оказания помощи назначено амбулаторное лечение. Информацию об этом ТАСС предоставили в пресс-службе администрации города.

Обстоятельства хлопка и масштаб разрушений выясняются. Оперативные службы работают на месте. По факту происшествия будет проведена проверка.