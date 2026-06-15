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В небе над Ростовской областью отразили атаку БПЛА в ночь на 15 июня

В ночь на 15 июня три района Дона подверглись атаке БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 15 июня работали силы противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, атаке БПЛА подверглись один город и два муниципалитета. В частности, беспилотники сбили в Таганроге, Миллеровском и Азовском районах.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказал Юрий Слюсарь.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что атака БПЛА была успешно отражена в ночь на 14 июня.

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