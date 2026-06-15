В МЧС Башкирии назвали ложными слухи о возгорании в больнице Зилаира

МЧС Башкирии официально заявило, что сообщения о пожаре в Зилаирской больнице не соответствуют реальности. В ведомстве уточнили, что на самом деле горел гараж на участке частного дома.
— Огонь потушили быстро, никто из людей не пострадал, — добавили в МЧС. — Сведения о возгорании в медицинском учреждении оказались ложными.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше