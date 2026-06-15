Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае женщину обвинили в краже более 7 млн рублей у экс-мужа

Она похитила карту, на которую пришли деньги за погибшего на СВО сына.

В Кежемском округе бывшая жена похитила у экс-супруга более 7 миллионов рублей, которые пришли ему как выплаты за гибель сына в зоне СВО. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Мужчина 1965 г.р. обратился в полицию из-за того, что женщина забрала его банковскую карту и не отдаёт. Выяснилось, что с января по апрель на его карту поступили крупные суммы, о их существовании он узнал только от оперативников.

Экс-супруга 1970 г.р. перевела деньги на свой счёт и потратила их. Общий ущерб составил 7,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, как у жителя Шушенского украли электровелосипед.