В Красноярском крае женщину обвинили в краже более 7 млн рублей у экс-мужа

В Кежемском округе бывшая жена похитила у экс-супруга более 7 миллионов рублей, которые пришли ему как выплаты за гибель сына в зоне СВО. Об этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
Мужчина 1965 г.р. обратился в полицию из-за того, что женщина забрала его банковскую карту и не отдаёт. Выяснилось, что с января по апрель на его карту поступили крупные суммы, о их существовании он узнал только от оперативников.
Экс-супруга 1970 г.р. перевела деньги на свой счёт и потратила их. Общий ущерб составил 7,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража», подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось о том, как у жителя Шушенского украли электровелосипед.