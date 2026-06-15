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Угроза обрушения здания появилась после пожара в многоквартирном доме в Самаре

Специалисты временно остановили работы по ликвидации последствий взрыва газа и пожара в многоквартирном доме в Самаре из-за угрозы обрушения конструкций. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Специалисты временно остановили работы по ликвидации последствий взрыва газа и пожара в многоквартирном доме в Самаре из-за угрозы обрушения конструкций. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в ГУ МЧС по региону.

— Работы по ликвидации происшествия были приостановлены в связи с угрозой обрушения конструкций здания. В 08:00 (07:00 по московскому времени — прим. «ВМ») 15.06.2026 работы будут продолжены, — цитирует заявление ведомства ТАСС.

О пожаре стало известно вечером 14 июня. Сообщалось, что возгорание, по предварительным данным, началось в расположенном на первом этаже супермаркете, после чего огонь быстро распространился выше. Пламя перекинулось на второй этаж, был слышен взрыв.

После в СМИ уточнили, что в результате произошедшего погибли два человека. Жительница дома рассказала, что хлопок газа произошел этажом ниже, и в момент инцидента ее подбросило.

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