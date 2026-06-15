6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП на трассе в Ленобласти

Смертельное ДТП произошло в Ленобласти. В аварии на 158-м километре автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе погиб мужчина. 64-летний водитель автомобиля «Танк» вылетел на встречку, где встретился лоб в лоб с «Фордом». Водитель «Форда» погиб на месте. Водитель «Танка» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Также пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.