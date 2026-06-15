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6-летний ребенок пострадал в смертельном ДТП на трассе в Ленобласти

«Танк» вылетел на встречку, где встретился лоб в лоб с «Фордом».

Источник: Соцсети

Смертельное ДТП произошло в Ленобласти. В аварии на 158-м километре автодороги «Скандинавия» в Выборгском районе погиб мужчина. 64-летний водитель автомобиля «Танк» вылетел на встречку, где встретился лоб в лоб с «Фордом». Водитель «Форда» погиб на месте. Водитель «Танка» получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Также пострадал 6-летний ребенок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

— В ДТП пострадали пассажиры «Форда». Две женщины, одна из которых находится в крайне тяжелом состоянии, другая — в состоянии средней тяжести. В автомобиле также был ребенок примерно 6−7 лет, который получил травмы средней тяжести и был госпитализирован, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На место происшествия выехали правоохранители. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося.