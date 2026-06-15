Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом 16-летний парень попал под колеса «ВАЗа» вне пешеходного перехода

В Ростовской области подросток попал под колеса автомобиля, перебегая дорогу ночью.

Источник: Комсомольская правда

В Каменске-Шахтинском Ростовской области полицейские выясняют обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадал несовершеннолетний. ДТП произошло ночью на улице Щаденко возле дома номер 110.

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21104» ехал по своей полосе, когда 16-летний парень попытался перебежать проезжую часть. По предварительным данным, подросток проигнорировал отсутствие зебры и светофора. Автомобилист не успел среагировать на внезапное появление пешехода и сбил его.

Юноша получил травмы.

— По факту аварии проходит проверка, — сказали в ведомстве.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Момент смертельного ДТП под Ростовом попал на видео.