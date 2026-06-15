Под Ростовом 16-летний парень попал под колеса «ВАЗа» вне пешеходного перехода

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21104» ехал по своей полосе, когда 16-летний парень попытался перебежать проезжую часть. По предварительным данным, подросток проигнорировал отсутствие зебры и светофора. Автомобилист не успел среагировать на внезапное появление пешехода и сбил его.