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Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в Таганроге и в двух районах

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, дроны были уничтожены в трёх точках.

Источник: Life.ru

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах», — написал глава региона.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате падения обломков сбитых беспилотников нет. Специалисты экстренных служб продолжают мониторинг ситуации. Информация о типе уничтоженных дронов и их количестве пока не раскрывается.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Украина также нанесла удар дронами по жилому сектору Тулы и прилегающим посёлкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о трёх погибших и троих раненых, среди которых оказался годовалый ребёнок. Экстренные службы региона продолжают работать на месте происшествия, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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