В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек

Ранее в ГУМЧС сообщили, что 14 июня на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание с переходом на верхние этажи. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры Самарской области, является взрыв бытового газа. 14 июня было известно о пяти пострадавших и семерых спасенных.
«Погиб один человек, пострадало 12 человек, из них двое детей. Госпитализировано два человека. Остальным десяти пострадавшим после осмотра специалистами и оказания медицинской помощи назначено амбулаторное лечение», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Глава Самары Иван Носков сообщил, что в результате пожара повреждено 24 квартиры, для жителей на базе школы развернут пункт временного размещения. Дом отключен от газоснабжения и взят под охрану сотрудниками правоохранительных органов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.