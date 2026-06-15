В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек

Ранее в ГУМЧС сообщили, что 14 июня на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание с переходом на верхние этажи. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры Самарской области, является взрыв бытового газа. 14 июня было известно о пяти пострадавших и семерых спасенных.