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В Самаре при пожаре в пятиэтажке погиб человек

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Самаре после взрыва газа, 12 пострадали, из них двое госпитализированы, сообщили РИА Новости в администрации города.

Источник: Соцсети

Ранее в ГУМЧС сообщили, что 14 июня на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание с переходом на верхние этажи. Причиной ЧП, по предварительным данным прокуратуры Самарской области, является взрыв бытового газа. 14 июня было известно о пяти пострадавших и семерых спасенных.

«Погиб один человек, пострадало 12 человек, из них двое детей. Госпитализировано два человека. Остальным десяти пострадавшим после осмотра специалистами и оказания медицинской помощи назначено амбулаторное лечение», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Глава Самары Иван Носков сообщил, что в результате пожара повреждено 24 квартиры, для жителей на базе школы развернут пункт временного размещения. Дом отключен от газоснабжения и взят под охрану сотрудниками правоохранительных органов. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.