Женщину подозревают в убийстве мужа в Жетысу

«10 июня ночью в одном из домов города Текели в результате ножевого ранения скончался 45-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что смертельное ранение нанесено супругой в ходе совместного распития спиртных напитков. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств. Ход досудебного расследования находится на контроле и осуществляется по согласованию с органами прокуратуры», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.