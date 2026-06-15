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Женщину подозревают в убийстве мужа в Жетысу

Талдыкорган. 15 июня. КазТАГ — Женщину подозревают в убийстве 45-летнего мужа во время распития алкоголя в Текели, передает корреспондент агентства.

Источник: Freepik

«10 июня ночью в одном из домов города Текели в результате ножевого ранения скончался 45-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствием установлено, что смертельное ранение нанесено супругой в ходе совместного распития спиртных напитков. Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное установление всех обстоятельств. Ход досудебного расследования находится на контроле и осуществляется по согласованию с органами прокуратуры», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Жетысу.

По решению суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде ареста. Сейчас она находится в следственном изоляторе Талдыкоргана.

В полиции отметили, что расследование продолжается, окончательное процессуальное решение будет принято по его итогам. Иные сведения по делу не разглашаются в интересах следствия.