Более 1,4 тыс детей пострадали от укусов клещей в Хабаровском крае

Несколько тысяч жителей Хабаровского края пострадали от укуса клещей. И паукообразные еще продолжают охотиться, а потому населению напоминают: в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение не только для его извлечения, но и для принятия мер по предупреждению заболевания клещевым вирусным энцефалитом.