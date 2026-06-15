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Более 1,4 тыс детей пострадали от укусов клещей в Хабаровском крае

Всего обратились в медицинские организации около 3,7 тысяч человек.

Источник: Хабаровский край сегодня

Несколько тысяч жителей Хабаровского края пострадали от укуса клещей. И паукообразные еще продолжают охотиться, а потому населению напоминают: в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение не только для его извлечения, но и для принятия мер по предупреждению заболевания клещевым вирусным энцефалитом.

Так, по данным управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в этом сезоне один случай заболевания энцефалитом уже зарегистрирован, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».

— С начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей в медицинские организации края обратилось 3666 человек, из них 1418 — дети, — привели статистику в ведомстве.

Акарицидные обработки территорий продолжаются. Сейчас обработано более 70% от запланированных объемов, а это порядка 1600 гектаров.