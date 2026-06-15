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В Омске водитель ответит за ДТП с пострадавшим пассажиром на Красном Пути

38-летний мужчина не уступил дорогу «Хендай Солярис», из-за чего пострадал 26-летний пассажир.

Источник: ГУ МВД

В Первомайский районный суд Омска передали уголовное дело водителя «Лады Приоры», который в ноябре прошлого года устроил серьёзную аварию на перекрёстке Красного Пути, Институтской и Астрономической, сообщили в УМВД России по Омской области.

Вечером 20 ноября 38-летний мужчина решил развернуться, но не пропустил «Хендай Солярис». От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим «Хендаем» — «Акцентом». Самое тяжёлое последствие: 26-летний пассажир первой иномарки получил травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Водитель «Лады» вину признал лишь частично. Теперь его дело будет рассматривать суд. Статья, по которой его обвиняют, предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что 18-летняя омичка ответит в суде за сбитую на пешеходном переходе пенсионерку.