В Омске водитель ответит за ДТП с пострадавшим пассажиром на Красном Пути

Вечером 20 ноября 38-летний мужчина решил развернуться, но не пропустил «Хендай Солярис». От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим «Хендаем» — «Акцентом». Самое тяжёлое последствие: 26-летний пассажир первой иномарки получил травмы, которые врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.