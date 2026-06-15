Шесть человек попали в больницу после ДТП с Toyota и фурой под Самарой 15 июня

Жесткое ДТП произошло на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 в Самарской области ночью 15 июня. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на 106 километре дороги в Алексеевском районе столкнулись легковушка Toyota и фура Shacman, об этом стало известно в 02.09.