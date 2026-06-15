Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек попали в больницу после ДТП с Toyota и фурой под Самарой 15 июня

На трассе в Самарской области столкнулись большегруз и легковушка.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Жесткое ДТП произошло на подъезде к Оренбургу от трассы М-5 в Самарской области ночью 15 июня. По данным ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», на 106 километре дороги в Алексеевском районе столкнулись легковушка Toyota и фура Shacman, об этом стало известно в 02.09.

«Пострадали шесть человек, они госпитализированы в Нефтегорскую центральную районную больницу», — уточнила пресс-служба учреждения.

На месте ЧП работали пожарные-спасатели ПСЧ № 116, медики, полицейские. В причинах и всех обстоятельствах аварии сейчас разбираются.