Силы ПВО за ночь сбили 123 дрона ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 123 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.
Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская области, а также Московский регион, Республика Крым и Краснодарский край. Дроны также были замечены над акваториями Азовского и Черного морей. передает ТАСС.
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