Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более ста дронов уничтожили над Ростовской областью и другими регионами 14 июня

Во второй половине дня 14 июня в небе над Доном сбили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, а также в других субъектах страны во второй половине дня 14 июня работали силы и средства ПВО. Как рассказали в Минобороны РФ, с 14:00 до 21:00 были уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В частности, кроме Донского края, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областей, над Крымом, Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 15 июня в региона вновь была отражена вражеская атака БПЛА.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Атака БПЛА на Дон в ночь на 14 июня стала частью удара по 15 регионам РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше