На Камчатке полицейские застрелили медведя-убийцу

Ранее Life.ru писал, что в японской префектуре Ивате медведь напал на женщину на парковке рядом с храмом в горной местности у города Ханамаки. Хищник вцепился ей в лицо, также пострадавшая получила травму руки, её доставили в больницу. Медведя поймать пока не удалось, для него собираются установить ловушки, а местных жителей попросили быть особенно осторожными.