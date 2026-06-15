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На Камчатке полицейские застрелили медведя-убийцу

На Камчатке произошло смертельное нападение медведя на человека. Трагедия случилась в районе поселка Озерновский, где хищник растерзал рыбака. Сигнал о происшествии поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) от очевидца.

Источник: Life.ru

На место незамедлительно выехали полицейские вместе с охотником-дружинником. Прибыв к месту трагедии, они обнаружили медведя, который находился прямо на теле погибшего мужчины. Хищник был ликвидирован на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Им предстоит установить причины агрессивного поведения медведя, который решился на нападение на человека.

Министр Камчатского края по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев обратился к жителям региона с призывом соблюдать повышенную осторожность. Он настоятельно рекомендовал держаться от диких животных подальше.

«Не находиться на водоёмах в тёмное время суток без необходимой защиты и не кормить диких животных», — предупредил министр.

Встреча с медведем на Камчатке — не редкость, особенно в период активной рыбалки. Пренебрежение мерами предосторожности может привести к непоправимым последствиям.

Ранее Life.ru писал, что в японской префектуре Ивате медведь напал на женщину на парковке рядом с храмом в горной местности у города Ханамаки. Хищник вцепился ей в лицо, также пострадавшая получила травму руки, её доставили в больницу. Медведя поймать пока не удалось, для него собираются установить ловушки, а местных жителей попросили быть особенно осторожными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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