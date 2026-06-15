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Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 31-го километра МКАД

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 31-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне 31-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На месте аварии работают специалисты оперативных служб города. Все бстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.

— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — добавили в Telegram-канале транспортного ведомства.

12 июня авария также произошла на СВХ (в районе Пехорской улицы, 7Ас8). На месте работали оперативные службы города. Движение транспорта в районе ДТП было затруднено.

Кроме того, недавно 16-летний подросток за рулем легковушки не справился с управлением на 28-м километре дороги Белебей — Приютово в Башкирии, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Авария унесла жизни четырех пассажиров.