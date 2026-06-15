Над Тульской областью ночью уничтожили 16 украинских БПЛА

«Прошедшей ночью 16 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал глава региона в своём канале в «Максе».
Миляев также предупредил жителей области о том, что опасность новых атак беспилотников сохраняется. Экстренные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки.
Ранее Life.ru писал, что ночная атака Вооружённых сил Украины привела к повреждениям транспортной инфраструктуры Херсонской области. После массового налёта БПЛА вновь повреждён мост возле Чонгара и переправа между Геническом и Арабатской стрелкой, движение полностью остановлено. Специалисты пока не могут оценить степень разрушений из-за сохраняющейся угрозы новых атак беспилотников.
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