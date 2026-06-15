Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили над Россией 123 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 123 беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 123 беспилотника самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Тульской области уничтожили 16 беспилотников. При атаке погибли три человека. В Калужской области сбили два дрона над Боровским и Перемышльским муниципальными округами, никто не пострадал. В Ростовской области БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше