Несовершеннолетнему дропперу из Башкирии вынесли приговор

По версии следствия, подсудимый с августа по сентябрь 2025 года вступил в сговор с неустановленным лицом, чтобы совершать хищения у пенсионеров на территории Изобильненского округа. По поручению организатора противоправной деятельности юноша объезжал пожилых людей, с которыми его сообщник вел переговоры под видом сотрудника правоохранительных органов, и убеждал передавать деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности в связи с финансированием террористов.