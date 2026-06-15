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За ночь над регионами России сбили 123 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 123 беспилотных летательных аппарата самолётного типа над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, цели были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и Краснодарского края.

Также беспилотники были уничтожены над акваториями Азовского и Чёрного морей.

А в ночь на 14 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Цели были сбиты над 15-ю регионами страны и над акваторией Азовского моря.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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