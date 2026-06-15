В Красноярском крае 18-летний курьер пытался забрать у пенсионерки 1,5 млн

В Ужуре полицейские задержали 18-летнего курьера телефонных мошенников, который пытался забрать у 86-летней пенсионерки 1,5 миллиона рублей. Обь этом сообщили в МВД по Красноярскому краю.
Злоумышленники позвонили женщине и под видом сотрудников силовых структур убедили её снять все сбережения со счёта и передать их курьеру якобы для сохранности. Бдительная сотрудница банка заметила, что пожилая клиентка снимает крупную сумму, и сообщила в полицию.
Приехав домой к пенсионерке, курьер получил муляж денег и был задержан. Выяснилось, что молодой человек из Томской области нашёл объявление о подработке в мессенджере и согласился за вознаграждение съездить в Ужур за «посылкой». Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Ранее пенсионерка из Красноярского края отдала мошенникам 11,3 млн рублей.