Банк оштрафовали на 200 тысяч за частые звонки должнице из Екатеринбурга

— Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров, а именно более одного раза в сутки, более двух раз в неделю. Также банк предоставил информацию, которая не совпадает с детализацией телефонных соединений, — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.