В Минске пенсионеру грозит до семи лет после находок в квартире и на даче

Позднее в постройке на участке в Столбцовском районе, владельцем которого является пенсионер, милиционеры смогли найти еще примерно сотню патронов различного калибра, которые пригодны для использования, а также винтовку с глушителем и порох. Фигурант сказал, что все это принадлежало его друзьям-охотникам и покойному соседу.