В Минске пенсионеру грозит до семи лет после находок в квартире и на даче. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучили в прокуратуре Ленинского района.
Милиция обнаружила на антресоли в квартире на улице Малинина, в которой проживает 72-летний минчанин, патрон. По словам мужчины, его туда мог положить сын, который погиб в 2005 году.
Позднее в постройке на участке в Столбцовском районе, владельцем которого является пенсионер, милиционеры смогли найти еще примерно сотню патронов различного калибра, которые пригодны для использования, а также винтовку с глушителем и порох. Фигурант сказал, что все это принадлежало его друзьям-охотникам и покойному соседу.
В отношении пенсионера завели уголовное дело. Вину в инкриминируемом преступлении он признал частично. Вместе с тем у мужчины не было разрешения на хранение и использование боевого и охотничьего оружия.
Как уточнил заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник, минчанину предъявлено обвинение по части 2 статьи 295 Уголовного кодекса — незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По указанной статье предусматривается вплоть до семи лет лишения свободы со штрафом или без него.