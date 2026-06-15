Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, ранена женщина

В результате сброса взрывного устройства с дрона пострадала женщина. По предварительным данным, она получила осколочные ранения ног. Бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавшую в городскую больницу № 2 города Белгорода, где ей оказывается необходимая помощь.
«Сегодня ночью в хуторе Масычево в результате сброса взрывного устройства на частный дом женщина получила осколочные ранения ног. Бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении оперштаба.
Удар привёл к серьёзным разрушениям. От детонации и последовавшего пожара полностью уничтожены частный дом и две надворные постройки. Кроме того, повреждены линии газо- и электроснабжения. Специалисты экстренных служб уже приступили к ликвидации последствий атаки и восстановлению коммуникаций.
Ранее Life.ru писал, что прошедшей ночью над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 16 украинских беспилотников. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в области сохраняется опасность атаки БПЛА. Также минувшей ночью от ударов дронов пострадала транспортная инфраструктура Херсонской области — повреждены мост возле Чонгара и переправа между Геническом и Арабатской стрелкой.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.