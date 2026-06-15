Дроны ВСУ повредили два моста в российском городе

В ночь на 15 июня украинские беспилотники атаковали Херсонскую область. В результате ударов повреждены два моста. Один находится возле Чонгара, второй соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по обеим переправам полностью перекрыто.
«После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП “Джанкой” полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто», — написал губернатор Владимир Сальдо в своём канале на платформе «Макс».
Из-за сохраняющейся дроновой опасности специалисты пока не могут приступить к оценке степени повреждений. Работы начнутся сразу после разрешения оперативных служб.