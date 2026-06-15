Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны ВСУ повредили два моста в российском городе

В ночь на 15 июня украинские беспилотники атаковали Херсонскую область.

В ночь на 15 июня украинские беспилотники атаковали Херсонскую область. В результате ударов повреждены два моста. Один находится возле Чонгара, второй соединяет Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по обеим переправам полностью перекрыто.

«После массового налета БПЛА вновь повреждены мосты в Херсонской области. После ночной атаки вновь поврежден мост возле Чонгара. Движение через АПП “Джанкой” полностью перекрыто. Также ночные удары наносились по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. Движение по нему перекрыто», — написал губернатор Владимир Сальдо в своём канале на платформе «Макс».

Из-за сохраняющейся дроновой опасности специалисты пока не могут приступить к оценке степени повреждений. Работы начнутся сразу после разрешения оперативных служб.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше